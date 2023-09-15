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Новости 19:26

В Вологде открыли памятник сотрудникам органов госбезопасности

фото ЗакС политика В Вологде открыли памятник сотрудникам органов госбезопасности

На Козленской улице в Вологде торжественно открыли памятник сотрудникам органов безопасности всех поколений. Мероприятие, на которое позвали в том числе школьников, в своем Telegram-канале осветил губернатор области Олег Кувшинников.

"Сильно, мощно, патриотично", - такие впечатления остались от церемонии у главы региона.

Скульптурную группу составили образы контрразведчика 1940-х годов и современного сотрудника ФСБ.

"Все говорит о надежности и непоколебимости наших защитников", - отметил Кувшинников.

Монумент авторства Дмитрия Клавсуца изготовлен из бронзы, тогда как постамент под ним - гранитный.

фото: Кувшинников. Live / Telegram


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