В Вологде открыли памятник сотрудникам органов госбезопасности

На Козленской улице в Вологде торжественно открыли памятник сотрудникам органов безопасности всех поколений. Мероприятие, на которое позвали в том числе школьников, в своем Telegram-канале осветил губернатор области Олег Кувшинников.

"Сильно, мощно, патриотично", - такие впечатления остались от церемонии у главы региона.

Скульптурную группу составили образы контрразведчика 1940-х годов и современного сотрудника ФСБ.

"Все говорит о надежности и непоколебимости наших защитников", - отметил Кувшинников.

Монумент авторства Дмитрия Клавсуца изготовлен из бронзы, тогда как постамент под ним - гранитный.

фото: Кувшинников. Live / Telegram