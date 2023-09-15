Между Петербургом и Тель-Авивом возобновится прямое авиасообщение

В ноябре Петербург и Тель-Авив вновь свяжет прямое пассажирское авиасообщение, о чем сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство туризма Израиля. Подобные рейсы впервые будет осуществлять компания Red Wings.

Во время полета пассажиров ожидает техническая посадка в Минеральных Водах.

Начиная с 3 ноября вылет из Пулково будет производиться каждую пятницу. Обслуживать рейсы будут "Сухие Суперджеты 100". Время в пути составит 8 часов 15 минут. Стоимость билетов в обе стороны будет начинаться от 67,1 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру