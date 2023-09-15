Трамваи не вернутся на набережную Обводного канала

Исполнительная власть Петербурга отказалась от планов восстановить трамвайное движение на набережной Обводного канала, где сих пор остались фрагменты рельсов. Об этом изданию "Канонер" рассказали в ГУП "Горэлектротранс", сославшись на комитет Смольного по развитию транспортной инфраструктуры.

Десять лет назад возвращение трамвая еще было дискуссионным вопросом. Именно поэтому чиновники не спешили с демонтажом рельсов на отрезке между Лиговским проспектом и Рыбинской улицей.

Остатки рельсов, сохраненные в 2010-х годах по просьбе Горэлектротранса, будут демонтированы в ходе ближайших ремонтных работ на этом участке набережной. Назвать хотя бы их приблизительные сроки чиновники затруднились.

Отметим, что в западной части набережной трамвай №41 как ходил, так и ходит: речь идет о коротком промежутке между Лифляндской улицей и Старопетергофским проспектом.

Фото: ЗАКС.Ру