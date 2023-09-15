Иноагентами признали Белковского* и Шепелина**

Министерство юстиции вечером 15 сентября пополнило свой единый перечень иностранных агентов новыми физическими лицами. В их числе оказались политолог и писатель Станислав Белковский*, видеоблогер Илья Шепелин**, военный эксперт Юрий Федоров***, оппозиционный активист из Волгограда Евгений Кочегин**** и экономист Константин Седов*****.

Новый правовой статус достался Белковскому* по причине формирования негативного образа России и дискредитации военной спецоперации.

"Активно взаимодействовал с иностранными агентами. Проживает за пределами Российской Федерации" - гласит, в свою очередь, описание общественной деятельности Шепелина**.

Аналогичные характеристики чиновники приводили, комментируя включение в свой список Федорова***.

*Минюст внес Станислава Белковского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Илью Шепелина в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Юрия Федорова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Евгения Кочегина в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Константина Седова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру