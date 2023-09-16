"Гонщик" с 60 штрафами отправил в реанимацию маленькую петербурженку

Накануне вечером на севере Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в тяжелом состоянии госпитализировали девятилетнюю девочку. Ребенок без сопровождения взрослых перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Как сообщает региональный главк МВД, авария имело место на улице Бутлерова. Иномаркой управлял водитель, которого с начала года за превышение скорости привлекали к административной ответственности шестьдесят раз.

Полиция изучает все обстоятельства инцидента.

Фото: ЗАКС.Ру