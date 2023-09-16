Велогонка La Strada затруднит движение по центру Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга предупредила горожан о проведении велогонки La Strada на площади Собчака. Для спортивного мероприятия установили временные элементы благоустройства. Турнир состоится в воскресенье 17 сентября.

Из-за гонки на Васильевском острове будут действовать и уже действуют ограничения движения. Уже сегодня запрещена остановка транспорта на площади Собчака.

В течение всего воскресенья останавливаться нельзя будет на Адмиралтейской, Дворцовой, Кронверкской набережной, набережной Макарова и Большом проспекте В.О. С 7 до 15 часов по этим улицам полностью закроют движение. Кроме того, на один день (17 сентября) "в связи с производством работ по размещению временного ограждения при изысканиях" ограничат движение по Наличной улице возле ее пересечения со Среднегаванским проспектом.

фото: gati-online.ru