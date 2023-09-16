РБК: В России обнаружился острый дефицит антидепрессанта "Прозак"

В российских аптеках практически закончился препарат "Прозак", назначаемый пациентам в качестве антидепрессанта, о чем пишет РБК.

Из всех подключенных к онлайн-сервису "Мегаптека" московских точек по продаже медикаментов (всего таких точек 2,4 тысячи) "Прозак" имеется только в пяти. В Петербурге схожая картина: препарат можно купить только в двух аптеках, представленных в приложении.

Лекарство производит американская фармацевтическая компания Elli Lilly, объявившая об уходе с российского рынка минувшей весной. В Минздраве журналистам рассказали, что последняя партия "Прозака" поступила в продажу в конце июня. При этом его дефицита профильные чиновники пока не наблюдают.

Отметим, что с февраля прошлого года в России резко вырос спрос на антидепрессанты.

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