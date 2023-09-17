Собянин рассказал о новых атаках беспилотников на Москву

В ночь на 17 сентября силы ПВО отразили очередные атаки беспилотников на Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Все аппараты были сбиты в небе над Московской областью.

"Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — написал Собянин ночью.

Спустя 2,5 часа московский градоначальник поведал о еще одном сбитом беспилотнике. На этот раз дрон упал в Раменском районе Подмосковья.

В свою очередь, Минобороны выступило с заявлением о беспилотнике, сбитом ранним утром в Домодедовском районе Московской области.

Ради обеспечения безопасности полетов утром вводились ограничения полетов в московском аэропорту Домодедово и подмосковном Жуковском. К 08:30 обе воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме. ЗА это время на запасной аэропорт ушел один самолет.

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