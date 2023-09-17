Петербург оказался в антилидерах по количеству дешевого вторичного жилья

На вторичном рынке жилья Петербурга представлена наименьшая доля квартир дешевле двух миллионов рублей, сообщили "Известия" со ссылкой на аналитиков компании "Этажи". По этому показателю Северная столица оставила далеко позади другие российские города-миллионники, включая Москву.

В среднем по России доля дешевых квартир составляет 1,5 % от общего объема продаваемого вторичного жилья.

"В основном это либо мини-квартиры площадью до 20 квадратных метров, либо бывшие нежилые помещения, либо квартиры в неудовлетворительном состоянии. При этом размер доли таких квартир в общем объеме предложения в том числе зависит и от особенностей рынка вторичного жилья в конкретно взятом городе", — рассказал газете сотрудник "Этажей" Сергей Чужаков.

Наибольшая доля дешевого вторичного жилья на рынке представлена в Красноярске, где за 8,2 % продаваемых квартир просят меньше двух миллионов рублей. На втором месте Челябинск (3,8 %), на третьем — Волгоград (3,5 %).

Меньше всего дешевого жилья продается в Петербурге, где его доля составляет всего 0,1 % от продаваемой недвижимости. В Москве 0,7 % продаваемых квартир стоят меньше двух миллионов рублей.

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