Полиция задержала пикетчиков на площади Ленина

Активисты Виталий Иоффе и Марина Завгороднева задержаны при проведении пикета на площади Ленина, передает 17 сентября MR7. При себе у них имелись плакаты с требованиями отмены статей Уголовного кодекса, касающихся дискредитации армии и распространения фейков о ней (соответственно, ст. 280.3 и 207.3 УК РФ), а также с призывом освободить политических активистов.

Как рассказал изданию Иоффе, за 12 дней до проведения акции он подал заявку в администрацию Калининского района. Отказа в ответ не пришло, из чего активист сделал вывод о законности задуманного им мероприятия.

Сам пикет начался после полудня, в продолжение акции участники переместились поближе ко входу в метро и Финляндскому вокзалу, однако оттуда их прогнали сотрудники полиции. Ближе к часу дня пикетчиков задержали около фонтанов на площади и увезли в отдел полиции № 21.

Фото: Дарья Дмитриева / MR7