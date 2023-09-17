Дорожники будут перекрывать "Колу" три ночи подряд

Федеральная трасса Р-21 "Кола" будет перекрываться на следующей неделе в течение трех ночей подряд, сообщили 17 сентября в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Причиной этого станут работы по строительству путепровода на 13-м километре шоссе во Всеволожском районе Ленобласти.

Перекрытия дороги состоятся в ночь с 20 на 21 сентября, с 21 на 22 сентября и с 22 на 23 сентября. Движение будут ограничивать в период с 00:00 до 06:00 на 15 минут в начале каждого часа. При этом одновременно будут закрывать оба направления на трассе.

Необходимость подобной меры объяснили требованиями безопасности автомобилистов при работах по надвижке пролетного строения.

На период перекрытия водители не смогут заехать на КАД с Мурманского шоссе по направлению из Санкт-Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру