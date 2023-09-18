Минюст предложил разрешить подследственным общаться с адвокатами по видеосвязи

Министерство юстиции выступило с предложением разрешить находящимся в СИЗО гражданам общаться со своими адвокатами по видеосвязи, обратили внимание "Ведомости". Соответствующая инициатива была размещена 14 сентября на федеральном портале проектов нормативных актов.

По мнению авторов проекта, предлагаемые поправки позволят обеспечить право подозреваемых и обвиняемых на получение юридической помощи во время неблагоприятной эпидемической ситуации. В качестве примера приводится пандемия коронавируса, принятые во время которой ограничения усложнили свидания защитников с клиентами.

Согласно проекту, общение по видеосвязи может происходить по просьбе подследственного и с согласия адвоката. Непременным условием для этого обозначено наличие технической возможности обеспечить проведение свидания в таком формате. Также в документе указано в качестве непременного условия требование о соблюдении конфиденциальности переговоров.

Предполагается, что для таких свиданий потребуется оборудовать два помещения в СИЗО. Первое будет предназначено для арестованного, второе — для его защитника. При этом подследственные смогут пользоваться для этих целей кабинетами следователей и адвокатов. Мебель в помещениях при этом должна быть прикреплена к полу.

Фото: ЗАКС.Ру