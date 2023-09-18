В Петербурге продлили программу благоустройства дворов

В Петербурге актуализировали постановление городского правительства, касающееся городской программы "Благоустройство и охрана окружающей среды", сообщили 18 сентября в пресс-службе губернатора. Речь идет о продлении программы "Петербургские дворы", касающейся благоустройства внутриквартальных территорий.

Программа касается в том числе обустройства спортивных и детских площадок, зон отдыха, а также иных работ по благоустройству и озеленению дворов. "Объекты, планируемые для включения в программу на 2024 год, будут рассмотрены и оценены комиссией по проведению конкурсного отбора", — пообещали в Смольном.

Перечни работ подготовлены городскими муниципалитетами. Город предоставит им субсидии на благоустройство и озеленение территорий.

Фото: ЗАКС.Ру