Врио военкома Петербурга: Норму на осенний призыв установим 25 сентября

Врио военного комиссара Петербурга Марат Урмансов заявил, что пока ведомство не определило, сколько человек планирует набрать на срочную службу во время осеннего призыва. Об этом он сказал на заседании правительства Петербурга 18 сентября.

Урмансов сообщил, что норма призыва будет установлена 25 сентября. Цифру определят исходя из анализа наличия призывных ресурсов, заявил военком. Осенний призыв пройдет в привычные даты: с 1 октября по 31 декабря.

Врио военкома добавил, что сейчас идет создание единого реестра воинского учета. Он напомнил о всех новых ограничениях для тех, кто не явится в военкомат по повестке.

В весенний призыв на различные мероприятия явились более 19 тысяч граждан, рассказал Урмансов. По его словам, 35% были признаны годными к военной службе. Более 2700 отправились на срочную службу, заявил военком.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру