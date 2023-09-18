Замглавы Роструда Талбацкий заявил о достижении пика потребности в рабочих кадрах

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий 18 сентября заявил, что потребность в рабочих кадрах достигла своего пика, об этом пишет ТАСС.

По словам чиновника, отрыв между сферой занятости и сферой образования в части СПО (среднее профессиональное образование) практически сокращен. Также он отметил, что сейчас особенно нужны рабочие кадры, а удовлетворить потребность в них за счет только безработных граждан — невозможно.

"Сейчас как никогда существует огромная потребность в рабочих кадрах. Этот процесс начался, конечно же, не сейчас уже. Наверное, на протяжении последних 10 лет мы фиксировали постоянные рост потребности вакансий в сфере рабочих профессий. Сейчас он, по сути дела, достиг пика", — заявил Талбацкий на пленарной сессии "Всероссийское чемпионатное движение как инструмент интеграции системы СПО и высокотехнологичных отраслей экономики" чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде.

Закрыть потребность в кадрах можно с помощью выпускников СПО, что, по мнению Талбацкого, стало возможно за счет развития инфраструктуры занятости.

Фото: rostrud.gov.ru