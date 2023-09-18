Сотрудники ККИ дежурили у шести станций метро для противодействия незаконной торговле

На прошлой неделе у шести станций метрополитена в Петербурге велось ежедневное дежурство для противодействия незаконной уличной торговле, рассказали 18 сентября в комитете по контролю за имуществом. Участие в патрулировании приняли сотрудники ККИ и подведомственного ему Центра повышения эффективности использования госимущества.

Проверки проводились у станций "Проспект Просвещения", "Озерки", "Удельная", "Лесная", "Проспект Большевиков" и "Автово" в будние и выходные дни. Заметить контролеров можно было с 13:00 до 20:00.

"Данные мероприятия позволили сохранить у станций метро свободную от незаконной уличной торговли зону. Вместе с тем, при выявлении незаконных торговых прилавков, занятые земельные участки освобождались", — рассказали в комитете.

Сам пилотный проект по профилактике незаконной торговли стартовал на прошлых выходных в Выборгском районе Петербурга, суть его сводится к беспрерывному дежурству сотрудников ККИ на проблемных территориях. Первые дни показали эффективность новой методики, в связи с чем ее распространили также на локации в Кировском и Невском районах города.

Фото: gov.spb.ru