Пониделко: Уборочной техники хватит на любые погодные катаклизмы зимой

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко сообщил, что ведомство к зиме намерено подготовить более 1,5 тысяч единиц уборочной техники. Комитет купит 271 машину, в том числе 184 единицы многофункциональной сезонной техники, добавил чиновник. Он уточнил, что вся техника российского или белорусского производства. Техники столько, что ее хватит для очистки города, уверен Пониделко:

- Количество техники, которое мы готовим на сегодняшний день, я считаю, в достаточном количестве, которое способно очистить город от любых погодных катаклизмов.

Для работы на уборочной технике планируется нанять более 3 тысяч водителей-механизаторов, рассказал Пониделко. По договорам субподряда власти намерены привлечь дополнительно при необходимости более 1300 дворников и почти 300 единиц уборочной техники вместе с механизаторами, заявил глава комитета.

Он рассказал, что комитет после обсуждения с петербуржцами изменил несколько знаков о запрете парковки в определенные дни и часы. Такие знаки нужны для того, чтобы освобождать дороги для их очистки от снега. Пониделко добавил, что ежедневно будут очищать платные парковки:

- Дороги, на которых введена зона платной парковки, переведены на режим ежедневной уборки, вне зависимости от их категорий.

Также под особым вниманием места парковки для людей с ограниченными возможностями, сообщил Пониделко. Он добавил, что в городе будет работать 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных снегоприемных пунктов. По его словам, подготовлено 14 пунктов временного складирования снега. Их использование позволит избежать простоя техники в очередях и "обеспечить ритмичность очистки городских улиц", заявил чиновник.

София Саттарова / Скриншот трансляции заседания правительства