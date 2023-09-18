В Петербурге ближайшей зимой хотят попробовать новый противогололедный материал

Глава комитета по благоустройству Василий Пониделко рассказал на заседании правительства 18 сентября, что ближайшей зимой в городе хотят опробовать новый противогололедный материал BIONORD. Так чиновник ответил на вопрос депутата Законодательного собрания от "Новых людей" Дмитрия Павлова. Парламентарий уточнил, что эксперимент хотят проводить в Адмиралтейском, Василеостровском, Кировском, Петроградском и Центральном районах.

- Да, действительно, для улучшения содержания тротуаров, о которых вы говорите, мы в этом году планируем использовать современный многокомпонентный препарат BIONORD, который достаточно активно и успешно используется в других регионах, - сказал Пониделко.

По его словам, этот препарат дороже, чем соль. При этом, BIONORD современнее, а также безопасен, саморазлагается и обладает высокой температурой растапливания, рассказал чиновник. Он добавил, что этот препарат "незаменим" при температурных качелях.

Пониделко отметил, что от использования песка и соли пока отказываться не будут. Сейчас заготавливается более 140 тонн технической соли и около 90 тысяч песка, доложил глава комитета.

- В этом году решено сократить использование песка, особенно в центральных районах. Эта мера направлена на уменьшение запыленности атмосферного воздуха и количества смета, убираемого при зачистке автомобильных дорог, - сказал Пониделко.

Он сообщил, что в зеленых зонах соленые смеси не используются - только песок и гранитная крошка. Садово-парковые предприятия закупили 41 тысячу тонн песка и 2 тысячи тонн гранитной крошки, уточнил чиновник.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру