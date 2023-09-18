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Новости 14:55

Эконадзор Ленобласти обнаружил работающие печи на полигоне в Новосергиевке

фото ЗакС политика Эконадзор Ленобласти обнаружил работающие печи на полигоне в Новосергиевке

Комитет государственного экологического надзора Ленобласти проверил деятельность полигона "Экострой" в Новосергиевке на территории Всеволожского района, сообщили 18 сентября в пресс-службе администрации региона. По итогам ревизии комитет обратился в местные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также в администрацию Заневского городского поселения и прокуратуру.

"Работающие печи выявлены эконадзором в результате обследования территории поселения, правообладателем которого является компания, обладающая лицензией по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов", — отметили в областной администрации.

Увиденное ревизорами противоречит требованиям законодательства об охране окружающей среды. Комитет ожидает результатов проверки Росприроднадзора до конца текущей недели.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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