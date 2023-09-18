Путин объявил о завершении восстановления экономики России

Президент Владимир Путин провел 18 сентября в режиме видеоконференции совещание по проекту федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Среди прочего он объявил о завершении восстановительного периода российской экономики и призвал учитывать это при подготовке бюджета, сообщили в пресс-службе Кремля.

"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке — некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными", — оповестил участников совещания Путин.

Президент заявил, что ВВП страны вернулся к показателям 2021 года. По его мнению, теперь следует подготовить условия для дальнейшего развития экономики, а сам федеральный бюджет должен быть сверстан с учетом национальных интересов и государственных приоритетов. "И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", — добавил глава государства.

Путин отметил, что в апреле прирост ВВП по итогам года прогнозировался на уровне 1,2 %. Теперь же этот показатель уже достигнут, а всего ВВП в 2023 рост ВВП "может выйти на уровень 2,5 %, даже, может быть, больше — 2,8 %".

Фото: Kremlin.ru