В Госдуме предложили назначать в школы директоров с учетом мнения учителей

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила назначать директорами школ кандидатов, которых одобрили 75% учителей, об этом пишет ТАСС 18 сентября.

По мнению парламентария, кандидат должен иметь возможность продемонстрировать свои навыки, исполняя обязанности директора школы в течение двух месяцев. По истечении этого срока педагогический коллектив может одобрить или отклонить кандидатуру на должность своего руководителя.

Такую инициативу депутат предложила министру просвещения Сергею Кравцову.

"По данным Российской академии образования, от 17% до 52% молодых учителей увольняются из школ в первые пять лет после начала работы. Одной из причин этого также становится некомпетентность администрации школы", – заявила депутат.

В письме Кравцову она упомянула недавний случай из Петербурга — из школы в Невском районе уволилось 17 учителей. По этой ситуации в интервью "Фонтанке" высказалась вице-губернатор Ирина Потехина. По ее словам, ничего критичного не произошло, и случай на качество образования не повлияет.

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