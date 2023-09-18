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Петербургские депутаты подготовят законопроект об охранных зонах водозабора

фото ЗакС политика Петербургские депутаты подготовят законопроект об охранных зонах водозабора

Депутаты петербургского ЗакСа внесут на рассмотрение коллег проект федеральной инициативы об уточнении статуса охранных зон питьевых и хозяйственных источников водоснабжения, сообщили 18 сентября в городском парламенте. Авторами инициативы выступят члены постоянных комиссий по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды и по экологии и природопользованию.

Как уточнили в Заксобрании, сейчас имеется правовая неопределенность касательно установления трех поясов охранных зон, а также информирования о соблюдении санитарных правил на их территории. Это происходит на фоне загрязнения воды в Неве отходами сельского хозяйства, и в том числе животноводства.

"Нева обеспечивает 98 % водоснабжения Петербурга и протекает по территории двух субъектов РФ. Установление зон санитарной охраны необходимо на протяжении 60 км вплоть до акватории Ладожского озера", — отметили в ЗакСе. При этом в настоящее время федеральное законодательство не содержит уточнений о том, какой именно федеральный орган должен определять границы охранных зон.

В связи с этим депутаты намерены поднять вопрос о внесении поправок в Земельный и Водный кодексы, а также в ряд отдельных законодательных актов. По их мнению, подготовкой проектов зон санитарной охраны и предоставлением информации о них должны заниматься региональные органы исполнительной власти.

Фото: ЗАКС.Ру


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