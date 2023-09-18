Петербургские депутаты подготовят законопроект об охранных зонах водозабора

Депутаты петербургского ЗакСа внесут на рассмотрение коллег проект федеральной инициативы об уточнении статуса охранных зон питьевых и хозяйственных источников водоснабжения, сообщили 18 сентября в городском парламенте. Авторами инициативы выступят члены постоянных комиссий по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды и по экологии и природопользованию.

Как уточнили в Заксобрании, сейчас имеется правовая неопределенность касательно установления трех поясов охранных зон, а также информирования о соблюдении санитарных правил на их территории. Это происходит на фоне загрязнения воды в Неве отходами сельского хозяйства, и в том числе животноводства.

"Нева обеспечивает 98 % водоснабжения Петербурга и протекает по территории двух субъектов РФ. Установление зон санитарной охраны необходимо на протяжении 60 км вплоть до акватории Ладожского озера", — отметили в ЗакСе. При этом в настоящее время федеральное законодательство не содержит уточнений о том, какой именно федеральный орган должен определять границы охранных зон.

В связи с этим депутаты намерены поднять вопрос о внесении поправок в Земельный и Водный кодексы, а также в ряд отдельных законодательных актов. По их мнению, подготовкой проектов зон санитарной охраны и предоставлением информации о них должны заниматься региональные органы исполнительной власти.

Фото: ЗАКС.Ру