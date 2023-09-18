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Новости 18:22

Финские таможенники не пустили 37 автомобилей из России

фото ЗакС политика Финские таможенники не пустили 37 автомобилей из России

В выходные в Финляндию не пустили несколько легковых автомобилей из России, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на финскую таможню.

В субботу, 16 сентября, в силу вступили рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта из России. За выходные к финской границе подъехал 81 автомобиль, однако 37 из них не смогли ее пересечь.

Среди всех КПП, больше всего не пропустило КПП Ваалимаа — 15 автомобилей. Еще три машины не смогли проехать через финско-норвежскую границу.

На данный момент автомобили с российскими номерами могут быть допущены на территорию Евросоюза в том случае, если их владелец дипломат, гражданин ЕС или его родственник, а также по гуманитарным причинам.

unsplash.com


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