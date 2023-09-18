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Новости 18 сентября, 19:57

На шоссе Революции 28 спасателей больше часа тушили автосервис

фото ЗакС политика На шоссе Революции 28 спасателей больше часа тушили автосервис

В Красногвардейском районе Петербурга 18 сентября вспыхнул пожар в автосервисе на шоссе Революции, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, огонь охватил всю площадь автосервиса размером 5х8 метров.

В 17:50 спасателям поступило сообщение о возникшем возгорании, и только к 19:14 они смогли его ликвидировать. 

На данный момент сведения о пострадавших не поступали. К тушению возгорания было привлечено 6 единиц специальной техники и 28 человек личного состава.

Фото: ЗАКС.ру


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