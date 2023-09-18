Суд Пскова назначил 35 тысяч рублей штрафа Светлане Прокопьевой* по делу о дискредитации ВС РФ

Псковский городской суд 18 сентября привлек журналистку Светлану Прокопьеву* к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП), об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Пскова.

Согласно информации на сайте Псковского городского суда, дело поступило 5 сентября, а рассмотрено только 18 числа.

Суд признал Прокопьеву* виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

На данный момент журналистка находится не в России.

*Минюст внес Светлану Прокопьеву в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.ру