Путин подписал указ об использовании "цифрового паспорта" через "Госуслуги"

Президент России Владимир Путин подписал указ о приравнивании документов из "Госуслуг" к бумажным версиям, об этом пишут РИА Новости.

Теперь россияне смогут предоставлять сведения из документов, которые удостоверяют их личность, с помощью портала "Госуслуги", в электронной форме. Для этого гражданам достаточно просто открыть мобильное приложение.

Информация в таком виде будет приравниваться к сведениям на бумажном носителе.

Граждане все еще смогут пользоваться бумажной версией документов, использование цифрового формата не носит обязательный характер.

Также Владимир Путин поручил правительству определить перечень документов, содержащих сведения, которые можно будет использовать в цифровом формате, помимо паспорта.

Минцифры будут вести реестр юрлиц, а также видов их деятельности, для осуществления которой используются сведения, представленные в электронном виде.

Фото: kremlin.ru