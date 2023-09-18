Семерых "яблочников" из Малой Охты не стали лишать мандатов за несдачу деклараций

Муниципальный совет МО "Малая Охта" на заседании 18 сентября не стал рассматривать вопрос о досрочном сложении полномочий семерых депутатов, избранных от партии "Яблоко", которые не отчитались о своих доходах. С таким предложением выступала прокуратура, однако муниципалы решили не лишать "яблочников" мандатов, поскольку не получали соответствующего требования от губернатора Петербурга.

Представление прокуратуры Красногвардейского района поступило в муниципалитет в начале августа. Претензии ведомства возникли к депутатам Алексею Каленову, Вере Морозовой, Виталию Никитину, Василию Кунину, Феликсу Началову, Полине Сизовой и Максиму Халимовскому. Часть из перечисленных муниципалов находятся не в России. Они не представили информацию о доходах и имуществе за 2022 год, а также не уведомили о совершенных сделках.

Муниципалы изначально решили не ставить вопрос о досрочном сложении полномочий. На заседании совета об этом объявил исполняющий обязанности главы Андрей Степанов.

"У нас нет какого-либо письма, заявления от губернатора Санкт-Петербурга, поэтому мы этот вопрос не ставим на голосование. В проекте решения это прописано, просто рассматриваем и о результатах докладываем в прокуратуру", - заявил Степанов.

Не все депутаты смогли ознакомиться с представлением прокуратуры. Степанов объяснил это тем, что в ведомстве прислали письмо на его имя. Он озвучил суть представления, однако опустил персональные упоминания депутатов, сославшись на персональные данные.

Ранее похожий вопрос обсуждали в МО "Шушары". Там у надзорного ведомства возникли претензии к двум депутатам. Совет не стал привлекать их к какой-либо ответственности, также сославшись на отсутствие требования Смольного.

Напомним, с середины 2020 года часть оппозиционно настроенных муниципальных депутатов были лишены полномочий по требованию губернатора Александра Беглова. Поводом становили небольшие неточности в декларациях, которые в Смольном оценивали как существенные. В марте 2021 года в Смольном заявили, что из-за несданных или неточных деклараций мандатов лишились более двух десятков муниципалов. Представители "Единой России" среди них тоже были.

Константин Леньков / Кадр из трансляции канала "Новая Малая Охта"