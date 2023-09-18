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Муниципал 18 сентября, 20:53

Семерых "яблочников" из Малой Охты не стали лишать мандатов за несдачу деклараций

фото ЗакС политика Семерых "яблочников" из Малой Охты не стали лишать мандатов за несдачу деклараций

Муниципальный совет МО "Малая Охта" на заседании 18 сентября не стал рассматривать вопрос о досрочном сложении полномочий семерых депутатов, избранных от партии "Яблоко", которые не отчитались о своих доходах. С таким предложением выступала прокуратура, однако муниципалы решили не лишать "яблочников" мандатов, поскольку не получали соответствующего требования от губернатора Петербурга. 

Представление прокуратуры Красногвардейского района поступило в муниципалитет в начале августа. Претензии ведомства возникли к депутатам Алексею Каленову, Вере Морозовой, Виталию Никитину, Василию Кунину, Феликсу Началову, Полине Сизовой и Максиму Халимовскому. Часть из перечисленных муниципалов находятся не в России. Они не представили информацию о доходах и имуществе за 2022 год, а также не уведомили о совершенных сделках. 

Муниципалы изначально решили не ставить вопрос о досрочном сложении полномочий. На заседании совета об этом объявил исполняющий обязанности главы Андрей Степанов. 

"У нас нет какого-либо письма, заявления от губернатора Санкт-Петербурга, поэтому мы этот вопрос не ставим на голосование. В проекте решения это прописано, просто рассматриваем и о результатах докладываем в прокуратуру", - заявил Степанов. 

Не все депутаты смогли ознакомиться с представлением прокуратуры. Степанов объяснил это тем, что в ведомстве прислали письмо на его имя. Он озвучил суть представления, однако опустил персональные упоминания депутатов, сославшись на персональные данные. 

Ранее похожий вопрос обсуждали в МО "Шушары". Там у надзорного ведомства возникли претензии к двум депутатам. Совет не стал привлекать их к какой-либо ответственности, также сославшись на отсутствие требования Смольного. 

Напомним, с середины 2020 года часть оппозиционно настроенных муниципальных депутатов были лишены полномочий по требованию губернатора Александра Беглова. Поводом становили небольшие неточности в декларациях, которые в Смольном оценивали как существенные. В марте 2021 года в Смольном заявили, что из-за несданных или неточных деклараций мандатов лишились более двух десятков муниципалов. Представители "Единой России" среди них тоже были. 

Константин Леньков / Кадр из трансляции канала "Новая Малая Охта"


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МО Малая Охта
МО Поселок Шушары
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Каленов Алексей Сергеевич
Кунин Василий Евгеньевич
Морозова Вера Викторовна
Началов Феликс Викторович
Никитин Виталий Владимирович
Сизова Полина Владимировна
Халимовский Максим Юрьевич
Упоминаемые персоны
Каленов Алексей Сергеевич 
Кунин Василий Евгеньевич 
Морозова Вера Викторовна 
Началов Феликс Викторович 
Никитин Виталий Владимирович 
Сизова Полина Владимировна 
Халимовский Максим Юрьевич 




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