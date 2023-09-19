Уголовное дело завели на контактный зоопарк, где енот напал на петербурженку

Петербургская прокуратура закончила проверку контактного зоопарка в Спасском переулке, где месяц назад енот укусил семилетнюю девочку.

Выяснилось, что учреждение работало без лицензии на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. Ведомство пришло к выводу, что такое положение вещей создает угрозу для жизни и здоровья посетителей.

В отношении владельца зоопарка возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). Прокуратура контролирует ход его расследования.

В результате августовского нападения енота ребенку понадобилась госпитализация, укол от бешенства и курс антибиотиков.

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