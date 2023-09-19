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Уголовное дело завели на контактный зоопарк, где енот напал на петербурженку

фото ЗакС политика Уголовное дело завели на контактный зоопарк, где енот напал на петербурженку

Петербургская прокуратура закончила проверку контактного зоопарка в Спасском переулке, где месяц назад енот укусил семилетнюю девочку.

Выяснилось, что учреждение работало без лицензии на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. Ведомство пришло к выводу, что такое положение вещей создает угрозу для жизни и здоровья посетителей.

В отношении владельца зоопарка возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). Прокуратура контролирует ход его расследования.

В результате августовского нападения енота ребенку понадобилась госпитализация, укол от бешенства и курс антибиотиков.

фото: pixabay


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