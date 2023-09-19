РКН хочет запретить доступ к сведениям об обходе блокировок

Роскомнадзор разработал проект приказа, в котором предлагается на пятилетний срок закрыть доступ к информации о способах обхода интернет-блокировок и ввести критерии запрета на распространение такого рода сведений.

На документ, опубликованный на портале проектов нормативно-правовых актов, обратил внимание "Коммерсант". В нем говорится об информации, описывающей действия, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам или побуждают к таким действиям.

В отдельную группу ведомство поместило ресурсы с научной, научно-технической и статистической информацией об обходе блокировок. К ним чиновники ограничивать доступ не хотят. Приказ может вступить в силу с 1 марта следующего года.

В начале месяца Минцифры опубликовало проект постановления, наделяющий РКН правом внесудебной блокировки интернет-страниц с информацией об обходе блокировок.

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