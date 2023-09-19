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Новости 10:06

Горизбирком назначил трех новых членов ТИК

фото ЗакС политика Горизбирком назначил трех новых членов ТИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 сентября приняла решения о назначении трех членов в три территориальные избирательные комиссии. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в социальной сети "ВКонтакте".

Члены ГИК назначили в терризбирком № 21 Светлану Возмителенко. Она работает в центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, рассказал на заседании зампред ГИК Олег Зацепа. По его словам, в состав комиссии Возмителенко выдвинуло собрание избирателей по месту работы. 

В состав ТИК № 39 члены Горизбиркома назначили Романа Меньшенина. Его тоже выдвинуло собрание избирателей по месту работы, сообщила секретарь Горизбиркома Екатерина Астафьева. Она не уточнила, где именно работает Меньшенин.

Новым членом ТИК № 52 стал Иван Долгов. На заседании не сообщили, какое объединение выдвинуло его в состав комиссии. 

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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