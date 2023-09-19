По итогам полицейского рейда в центре Петербурга закрыли четыре бара

В минувший уик-энд сотрудники экономической полиции Петербурга проинспектировали увеселительные заведения в центре города. Рейд провели в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в отношении одного из баров на улице Некрасова по ст. 171.3 УК (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

При реализации алкогольных напитков на прошедших выходных выявили массу нарушений, о чем сообщает региональный главк МВД. Товар отпускали без лицензии. В некоторых случаях реализовывалась контрафактная алкогольная продукция.

По итогам рейда было конфисковано более 270 литров различного алкоголя. Кроме того, силовики закрыли и опечатали четыре бара. В их число вошли заведения Feromon и Al Capon, расположенные на улице Жуковского. Наконец, полицейские задержали семерых нелегальных мигрантов, обнаружившихся в помещениях баров.

фото: ГУ МВД по Петербургу (скриншот видео)