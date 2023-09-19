Бельский поздравил оружейников с профессиональным праздником

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский 19 сентября поздравил петербуржцев с Днем оружейника.

Прежде всего депутат обратился к инженерам, конструкторам, военным специалистам и поблагодарил их за лидерские позиции России на мировом рынке вооружения.

"Вы разрабатываете и внедряете передовые образцы военной техники, выполняете гособоронзаказ, способствуете укреплению боевой мощи ВС России", – отметил спикер в своем Telegram-канале.

Также Бельский отметил, что сейчас предприятия ОПК играют огромную роль в "обеспечении технологической независимости страны". Например, российские специалисты занимаются выпуском сельскохозяйственной и дорожной техники.

В конце своего обращения парламентарий выразил уверенность в том, что российские оружейники смогут и дальше "успешно служить развитию нашей экономики".

Фото: ЗАКС.ру