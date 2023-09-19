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Новости 11:51

Минцифры: Единый реестр воинского учета полноценно введут не раньше 2025 года

фото ЗакС политика Минцифры: Единый реестр воинского учета полноценно введут не раньше 2025 года

Глава Минцифры Олег Качанов рассказал о том, как продвигается создание единого реестра воинского учета. Полноценный ввод новой системы будет возможен не раньше 2025 года, передает РИА "Новости".

"Есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности", - пояснил чиновник.

Качанов добавил, что данные будущего реестра не представляют собой военной тайны, но составляют тайну служебную.

В тестовом режиме проект запустят уже до конца этого года в одном-двух регионах. В министерстве считают, что его окончательная реализация требует значительных материальных затрат.

Фото: ЗАКС.Ру


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