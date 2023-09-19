Суд Петербурга дал 3 года условно мужчине, сломавшему палец сотруднику ДПС

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Газимагомеда Абасова, признанного виновным по делу о применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статья 318 УК РФ), об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, в мае 2023 года обвиняемого остановили сотрудники ГИБДД на Адмиралтейской улице в Колпино. В ответ на требования правоохранителя Абасов ударил его локтем не менее одного раза в область кисти. В итоге обвиняемый сломал палец сотруднику ДПС, что расценивается как вред здоровью средней тяжести.

Абасов вину признал и принес свои извинения. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскал в пользу потерпевшего 150 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.ру