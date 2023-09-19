Матери участника СВО из Петербурга помогут с лечением после вмешательства СК

Петербургское управление Следственного комитета получило распоряжение от центрального аппарата ведомства добиться госпитализации 65-летней жительницы города, чей сын участвует в военной спецоперации.

Как сообщает информационный центр ведомства, после сеанса химиотерапии страдающая от онкологического заболевания женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Ей выдали направление на операцию, которую можно провести в специальной клинике. Однако в учреждении она смогла лишь записаться на консультацию. Экстренную госпитализацию врачи выполнять не стали.

И. о. главы регионального управления СК Олегу Бобкову поручили принять все меры для скорейшего оказания пенсионерке медицинской помощи.

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