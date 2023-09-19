Власти Петербурга и Ленобласти планируют расширить программу ремонта дорог к садоводствам

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин и зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский 19 сентября обсудили развитие сотрудничества в области ремонта дорог, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

До конца 2023 года между Петербургом и Ленобластью действует соглашение, согласно которому должен быть выполнен ремонт шести подъездных путей к садоводствам. Это в общей сложности около 26 километров дорог.

"Обеспечение транспортной доступности к территориям садоводств является одним из важных вопросов, требующих государственной поддержки. Многие подъездные дороги к садоводческим массивам десятки лет находились в неудовлетворительном состоянии", – отметил Казарин.

Соглашение между регионами было заключено в конце 2022 года. Распоряжения подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В рамках соглашения в перечень ремонтируемых вошла 21 региональная дорога Ленобласти и 64 муниципальных. Объем финансирования составляет 1,3 млрд рублей, из которых миллиард дал Петербург.

Фото: ЗАКС.ру