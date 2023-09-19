Суд прекратил дело петербуржца, обвинявшегося в изнасиловании и убийстве подруги

Октябрьский районный суд Петербурга прекратил производство по делу Алексея Данилова, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве знакомой (ч. 2 ст. 105 УК). Преступление, как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, было совершено еще в 2002 году. Все это время фигуранта не могли найти, хотя он не скрывался и был официально трудоустроен. Его задержали только в марте нынешнего года.

По версии следствия, Данилов и его жертва шли на вечеринку, и по дороге между ними завязался конфликт. После чего Данилов, будучи в нетрезвом состоянии, завел женщину во двор дома №4 по Фонарному переулку, избил, изнасиловал и задушил.

Защитник ходатайствовал о закрытии дела в связи с истечением сроков давности. Обвинитель возражал, указывая на особо тяжкий характер преступления.

фото: ЗАКС.Ру