Милонов добился зачисления в пансионат Минобороны дочери погибшего участника СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов получил письмо от Минобороны, в котором сообщается о положительном решении поднятой им проблемы. Единоросс просил обеспечить поступление в пансионат воспитанниц Минобороны на Крестовском острове в Петербурге одной из девочек. Ее отец погиб в ходе военной спецоперации.

Из ответа ведомства следует, что девочку зачислили в 7 класс и что она должна была пойти на учебу еще 1 сентября.

"Министерство обороны нашло возможность помочь и обеспечить достойные условия для воспитания и обучения ребенка", - прокомментировал Милонов радостное для него событие в собственном Telegram-канале.

Фото: ЗАКС.Ру