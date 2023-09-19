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Новости 13:54

Милонов добился зачисления в пансионат Минобороны дочери погибшего участника СВО

фото ЗакС политика Милонов добился зачисления в пансионат Минобороны дочери погибшего участника СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов получил письмо от Минобороны, в котором сообщается о положительном решении поднятой им проблемы. Единоросс просил обеспечить поступление в пансионат воспитанниц Минобороны на Крестовском острове в Петербурге одной из девочек. Ее отец погиб в ходе военной спецоперации.

Из ответа ведомства следует, что девочку зачислили в 7 класс и что она должна была пойти на учебу еще 1 сентября.

"Министерство обороны нашло возможность помочь и обеспечить достойные условия для воспитания и обучения ребенка", - прокомментировал Милонов радостное для него событие в собственном Telegram-канале.

Фото: ЗАКС.Ру


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