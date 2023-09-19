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Новости 14:16

Блокадники и защитники Ленинграда получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей

фото ЗакС политика Блокадники и защитники Ленинграда получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате блокадникам и защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей, 19 сентября документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплата носит единовременный характер и приурочена к 80-летию снятия блокады Ленинграда. В указе сказано, что средства должны перевести в декабре 2023 – январе 2024 года. 

Деньги полагаются тем категориям граждан, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Также блокадники и защитники должны проживать на территории РФ, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии или Приднестровья.

Фото: kremlin.ru


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