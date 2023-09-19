В КГА предварительно одобрили создание станции метро в Шушарах к 2050 году

Комиссия по внесению изменений в Генеральный план учла предложение петербуржцев о создании станции метро в поселке Шушары, обратило внимание издание MR7. Решение органа указано в протоколе его заседания, опубликованном на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

В заявке жители попросили "изыскать техническую возможность, детально проработать этот вопрос и определить конкретную территорию в Генплане под размещение станции метро в жилой зоне поселка Шушары". На схеме предполагаемая точка подземки названа "Центральная усадьба".

В протоколе указано, что комиссия решила одобрить заявку, но в собственной редакции. Какой именно, не уточняется.

Также в документе обозначено, что петербуржцы предложили реализовать проект к 2050 году. Один из заявителей Александр Беляев заявил MR7, что этот срок указали сами чиновники. По его словам, местные жители выступают за создание станции как можно скорее.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили MR7, что сроки могут быть другими, даже если предложенный проект Генплана утвердят. В ведомстве заявили, что дату начала строительства уточнят после корректировки отраслевой схемы развития метрополитена и определения возможностей городского бюджета в будущем.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Схема КГА