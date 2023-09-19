Петербуржцам стал доступен Telegram-бот для проверки цен на жизненно важные лекарства

Комитет по тарифам Петербурга 19 сентября запустил Telegram-бот "ФАРМА-чек", который поможет петербуржцам проверить стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Для того, чтобы узнать предельную стоимость препарата, нужно просто отправить чат-боту название из перечня ЖНВЛП, а после выбрать производителя и упаковку.

В случае покупки препарата по завышенной цене петербуржец может отправить боту фото чека, адрес аптеки и свои контакты, а комитет проведет соответствующую проверку.

Фото: unsplash.com