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Новости 14:37

Петербуржцам стал доступен Telegram-бот для проверки цен на жизненно важные лекарства

фото ЗакС политика Петербуржцам стал доступен Telegram-бот для проверки цен на жизненно важные лекарства

Комитет по тарифам Петербурга 19 сентября запустил Telegram-бот "ФАРМА-чек", который поможет петербуржцам проверить стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Для того, чтобы узнать предельную стоимость препарата, нужно просто отправить чат-боту название из перечня ЖНВЛП, а после выбрать производителя и упаковку.

В случае покупки препарата по завышенной цене петербуржец может отправить боту фото чека, адрес аптеки и свои контакты, а комитет проведет соответствующую проверку.

Фото: unsplash.com


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