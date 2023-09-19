Глава Печорского района Коми отправится на службу по контракту

С 1 октября глава Печорского района Республики Коми Валерий Серов отправится на службу в армию ко контракту, об этом пишет ТАСС.

Совет Печорского района одобрил отпуск для главы с сохранением поста руководителя муниципалитета.

"Совет Печорского района сегодня принял решение и одобрил отпуск главы района - руководителя администрации Валерия Серова с 1 октября в связи с заключением контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ", - сообщили в муниципалитете.

Кроме Серова, в начале сентября желание отправиться служить по контракту озвучил заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов.

Фото: pechoraonline.ru