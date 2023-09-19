Петербургский суд закрыл дело о падении части фасада здания академии СК РФ на человека

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении Федора Козлова, который обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч.1 ст. 216 УК РФ), об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, Козлов, являясь прорабои и ответственным лицом за выполнение части работ на здании академии Следственного комитета России на набережной Мойки, пренебрег правилами безопасности. В результате этого на крышу был допущен мужчина, который не имел отношения к работам. Он получил травмы из-за обрушения части фасада.

Потерпевший получил тяжкий вред здоровью и был доставлен в Мариинскую больницу.

В конечном итоге от пострадавшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Козлова в связи с примирением сторон.

Суд установил, что обвиняемый возместил потерпевшему 520 тысяч рублей и принес свои извинения. Дело было прекращено.

Фото: ЗАКС.ру