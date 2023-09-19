Суд Петербурга дал 7 лет условно технологу Ленинградского зоопарка за взятку фотоаппаратом

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Князева, который обвинялся в получении взятки в крупном размере (п.в ч.5 ст. 290 УК РФ), об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Князев являлся главным технологом Ленинградского зоопарка и начальником отдела садово-паркового хозяйства, технологического отдела и отдела акватеррариума.

По данным следствия, в августе 2021 года он сообщил своему собеседнику о необходимости приобрести для него фотоаппарат с принадлежностями к нему взамен на привлечение в дальнейшем как поставщика товаров для нужд зверинца.

После этого Князев и его собеседник пошли в магазин, где второй приобрел все необходимое для обвиняемого. Общая стоимость всего фотокомплект составила 472 280 рублей.

Как считает следствие, на этом Князев не остановился и в ходе телефонного разговора попросил еще 500 тысяч, Собеседник, находившийся под контролем правоохарнительных органов на момент дачи взятки, дал Князеву деньги.

Князев свою вину признал.

"За эти два года я понял, что думал, что это подарок, а это — взятка. Я решил честно во всём признаться. Мне стыдно. Я раскаиваюсь. Это плохой поступок, который испортил мне жизнь, здоровье и все на свете", – цитирует слова Князева на заседании "Фонтанка.ру".

Суд назначил обвиняемому 7 лет условного срока с испытательным сроком 5 лет и штраф в размере 4 861 400 рублей.

Фото: ЗАКС.ру