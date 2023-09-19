Петербуржцев попросили не беспокоить готовящихся к спячке тюленей

Чиновники из северо-западного управления Росприроднадзора призвали петербуржцев не тревожить краснокнижных тюленей, которые в эти дни заняты подготовкой к зимовке. Обращение к гражданам продиктовано появившимися объявлениями о водных экскурсиях к местам залежки тюленей. Их проводит некое неназванное юридическое лицо.

Ведомство просит не искать в обозримой перспективе встречи с ластоногими, которые вынашивают потомство и обустраиваются на местности. Излишнее внимание человека способно их распугать.

Организация, проводящая экскурсии, получит от Росприроднадзора предостережение. Чиновники напоминают, что балтийский тюлень, балтийская и ладожская кольчатые нерпы внесены в Красную книгу РФ. За уничтожение этих млекопитающих предусмотрено в том числе уголовное наказание.

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