Любань может стать "Городом воинской доблести"

Город Любань может получить звание "Город воинской доблести", об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Члены областной комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий во главе с председателем комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимиром Цоем рекомендовали направить обращение в Законодательное собрание области о присвоении Любани почетного звания.

"Звание — наша высшая степень признательности жителям Любани за мужество, стойкость и героизм, проявленные ими в борьбе за свободу и независимость Родины во время Великой Отечественной войны", – отметил Владимир Цой.

Фото: Telegram-канал администрации Ленинградской области