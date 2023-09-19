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Новости 17:35

Ко второй годовщине СВО в Петербурге реализуют проект "Русские меняют мир"

фото ЗакС политика Ко второй годовщине СВО в Петербурге реализуют проект "Русские меняют мир"

На петербургской площадке "Экспофорум" ближайшей зимой организуют проект под названием "Русские меняют мир", приуроченный ко второй годовщине военной спецоперации, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании "Экспофорум-интернэшнл" Сергея Воронкова. Акцию, не уточняя деталей, он охарактеризовал как патриотическую.

В течение следующего года администрация конгрессно-выставочного центра рассчитывает по числу проводимых мероприятий вернуться к допандемийным показателям, что еще ни разу не было достигнуто.

В 2019 году в стенах "Экспофорума" было реализовано около двухсот различных проектов.

Фото: ЗАКС.Ру


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