В 2023 году 4 тысячи петербургских семей получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий

Почти 4 тысячи петербургских семей с начала 2023 года улучшили свои жилищные условия с помощью социальных выплат, об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Общая сумма, которая была использована из городского бюджета на эти цели, составила более 13 млрд рублей.

"Общий объем полученных жителями социальных выплат говорит о востребованности разработанных городом жилищных программ", – отметил губернатор Александр Беглов.

Поддержка оказывается шести категориям граждан: жители расселяемых коммуналок, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, заемщики и созаемщики по ипотечным кредитам, очередникам "общей" очереди и молодым семьям.

В 2023 году планируется, что более 5 тысяч семей Петербурга получат социальные выплаты.

Фото: ЗАКС.ру