В Петербурге построили еще четыре детских сада

Петербургские чиновники санкционировали ввод в эксплуатацию четырех новых детских садов, о чем сообщает Госстройнадзор. Все они находятся рядом с новым многоквартирным жильем и проинвестированы девелоперами.

Рядом с новостройками на Манчестерской улице (Выборгский район) возвели садик площадью 4,3 тысяч кв. метров, рассчитанный на 250 воспитанников. На проспекте Буденного, дом 21к2 (Красносельский район) появился детсад на 220 мест. Оба объекта имеют бассейны, физкультурные и актовые залы, помещения для занятий в секциях.

Два других дошкольных учреждения откроют непосредственно в высотных жилых домах. Одно из них расположено в доме 86к2 по Октябрьской набережной, 86к2 другое имеет адрес Московский проспект, 72к2. Они рассчитаны на меньшее число детей: на 50 и 60 мест соответственно.

фото: gov.spb.ru