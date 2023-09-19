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Новости 19 сентября, 19:26

Владельца понтона на Большой Невке обязали заплатить за каждый день нелегального использования акватории

фото ЗакС политика Владельца понтона на Большой Невке обязали заплатить за каждый день нелегального использования акватории

Природоохранная прокуратура решает вопрос с выявленными нарушениями при использовании акватории реки Большой Невки,  об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Выборгский районный суд удовлетворил иск природоохранного прокурора Петербурга о запрете индивидуальному предпринимателю (ИП) использовать участок акватории реки Большой Невки у дома 2 на Петроградской набережной из-за отсутствия соответствующего разрешения.

На данный момент, предприниматель все еще использует акваторию без разрешительной документации. Прокуратура предъявила заявление о взыскании неустойки из-за неисполнения решения суда.

В итоге Выборгский районный суд взыскал с ИП судебную неустойку в размере 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения постановления.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга


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