Владельца понтона на Большой Невке обязали заплатить за каждый день нелегального использования акватории

Природоохранная прокуратура решает вопрос с выявленными нарушениями при использовании акватории реки Большой Невки, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Выборгский районный суд удовлетворил иск природоохранного прокурора Петербурга о запрете индивидуальному предпринимателю (ИП) использовать участок акватории реки Большой Невки у дома 2 на Петроградской набережной из-за отсутствия соответствующего разрешения.

На данный момент, предприниматель все еще использует акваторию без разрешительной документации. Прокуратура предъявила заявление о взыскании неустойки из-за неисполнения решения суда.

В итоге Выборгский районный суд взыскал с ИП судебную неустойку в размере 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения постановления.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга